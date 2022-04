Brudgom dræbt før festen

En ung software-udvikler med let til smil var en af to dræbte venner i terroranslag i Tel Aviv - han skulle fredag have været midtpunkt for en festlig optakt til sit eget bryllup efter påske

En dødbringende byge af projektiler satte en brutal stopper for den nok lykkeligste periode i den ambitiøse software-udvikler og tidligere marinesoldat Eytam Maginis liv.

Dagen efter skuddramaet i Israels hovedstad Tel Aviv torsdag aften skulle den 27-årige mand og hans kæreste ifølge de israelske medier Haaretz og the Times of Israel have været midtpunkter for en overdådig fejring.

En festlig markering af, at de har forlovet sig og havde planlagt bryllup efter påske.

En mand sidder i eftertænksomhed mellem blomster og stearinlys foran indgangen til den bar i Tel Aviv, hvor to 27-årige, civile israelere torsdag aften blev skudt og dræbt af en palæstinensisk mand. Foto: Corinna Kern/Ritzau Scanpix

Men en senere skuddræbt palæstinensisk terrorist med onde hensigter sørgede for, at Eytam Magini aldrig bliver forenet i lyst og nød med sin forlovede.

Eytam Magini og hans jævnaldrende kammerat,Tomer Morad, blev begge ramt af dræbende skud i en natklub fyldt med gæster i Dizengoff Street. De fik ikke en chance for at forsvare sig.

Fem andre civile israelere pådrog sig kvæstelser, men skulle alle være udenfor livsfare.

Bønner før skuddrab

Drabet på Eytam Magini er naturligvis et hårdt slag for hans forældre og forlovede.

I et mindeord på Facebook beskriver Maginis familie det som et tragisk tab. Hans arbejdsgiver i en større software-virksomhed betegner den nu afdøde mand som en vellidt, karismatisk fyr med et 'million-dollar'-smil og et stort fagligt potentiale.

Gerningsmanden er ifølge The Times of Israel en 28-årig mand fra Jenin på den besatte vestbred. Han havde igennem et stykke tid forberedt sig i forbindelse med flere besøg i Tel Aviv.

Politiet og hæren Israel er i højeste alarmberedskab efter de seneste to ugers bølge af terrorangreb. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Før drabene så vidner ham bede i en lokal moské.

Det er uvist, om palæstinenseren arbejdede alene. Men han blev kort efter angrebet, hvor han ifølge politiet udløste ti skud fra kort afstand, efterlyst og senere opsporet af en omfattende styrke bestående af soldater og politifolk.

Han forsøgte at gemme sig omkring en moské i Jaffa syd for Tel Aviv.

Dræbt i skudveksling

Den lokale befolkning i Jaffa blev af sikkerhedsmæssige grunde bedt om at holde sig hjemme og undlade at stikke hovederne ud af vinduerne.

I forbindelse med en heftig, men kortvarig skudveksling mellem manden og sikkerhedsfolk blev gerningsmanden derefter dræbt af skud.

Den islamistiske palæstinensiske gruppe Hamas har rutinemæssigt hyldet angrebet, men et konkret motiv har ikke været fremme i offentligheden.

Drabsofrene bliver i weekenden begravet i deres fælles hjemby Kfar Saba nord for Tel Aviv.

To uger med drab: Fjerde terrorangreb

Et stort antal israelsere har fredag været samlet i sorg over de seneste ofre for terrorangreb. Her breder lysene sig på Dizengoff Street i Tel Aviv. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Skud-anslaget i Tel Aviv torsdag aften er det fjerde terrorangreb i Israel inden for to uger, og landets sikkerhedstjeneste og hæren er nu i højeste alarmberedskab for efter bedste evne at forhindre flere attentater med dødelig udgang.

Det oplyser mediet Haaretz.

Det seneste skudangreb har igen udløst noget, der minder om landesorg i Israel, og omkring gerningsstedet er folk strømmet til for at lægge blomster, tænde levende lys og vise ofrene og deres familier respekt og støtte.

To kvinder græder, mens de viser de dræbte terrorofre og deres familie respekt under et mindearrangement i Tel Aviv. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

De seneste to uger er 11 mennesker blevet dræbt i tre tilsvarende angreb i Israel. To af angrebene blev udført af israelske arabere med forbindelse til den militante gruppe Islamisk Stat (IS). Det rapporterer nyhedsbureauet dpa.

Med attentatet i Dizengoff Street er antallet af dødsofre for terror-angreb i marts og april oppe på 13.