Brugte drone: Vanvittig skudepisode

En italiensk indsat har skudt på sine medindsatte gennem celletremmerne, med en pistol som, fængslet antager, er smuglet ind med en drone.

Det skriver The Guardian.

Skytten er en 28-årig mand med forbindelser til mafiaen i Napoli, og han sidder inde i et fængsel 100 kilometer sydøst for Rom.

Truede fængselsbetjenten

Han havde fået lov til at forlade sin celle for at tage et bad. I det øjeblik mandens celledør blev åbnet, trak han en pistol og rettede løbet mod fængselsbetjenten, som han truede til at give ham nøglerne til de andre celler.

Da han ikke kunne åbne celledørene, valgte manden at skyde igennem tremmerne tre gange mod indsatte, han tidligere havde skændtes med.

Ingen af de indsatte blev såret.

Ulovlig mobiltelefon

Efter at have affyret skuddene trak manden straks en mobiltelefon, der i øvrigt er ulovlig for de indsatte at være i besiddelse af, og ringede til sin advokat.

Advokaten fortalte manden, at han skulle overgive pistolen til fængselsbetjenten med det samme.

Det fortæller formanden i Sappe fængselsunion, Donato Capece.

- Vi antager, at våbnet er ankommet med en drone, siger han.

Episoden er den seneste, der har været med til at skabe bekymringer om de italienske fængsler, der er de tættest pakkede i Europa.

I Italien har de 120 indsatte per 100 pladser.