Brugte gaffeltruck til kup

Politiet søger vidner efter et stort kup begået mod et svejsefirma i Holstebro

10 svejseapparater med en vægt på omkring 250 kilo stykket og store mængder værktøj er blandt de genstande, der natten til onsdag er blevet stjålet fra virksomheden Koldkjær A/S i Holstebro.

Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Ifølge mediet har tyvene nærmest på Olsen Banden-manér brugt virksomhedens egen gaffeltruck til at flytte rundt på de 250 kilo tunge svejseapparater, ligesom de har tømt tre firmabiler for elværktøj. Det estimeres, at der er stjålet værdier for op mod en million kroner.

Indbruddet blev opdaget, da en medarbejder mødte onsdag morgen, hvor døren var brudt op.

Gjorde deres forarbejde

Til Dagbladet Holstebro Struer har David Dyrmose fra lokalpolitiet i Holstebro beskrevet, at tyvene har gjort deres forarbejde. Han mener, at der må have været brugt en lastbil til at transportere de tunge svejseapparater væk.

At de har gjort deres forarbejde bekræftes også af, at tyvene skjulte deres spor. For at gøre det har de tømt pulverslukkere ud over bilerne, der er stjålet fra - og gjort det samme langs det sted, hvor svejseapparaterne stod.

De manglende spor betyder, at politiet ifølge lokalmediet er på noget nær bar bund.

Derfor ønsker lokalpolitiet i Holstebro at høre fra vidner, der kan have set noget mistænkeligt eller har viden om indbruddet, der formodes at være sket mellem 18.30 tirsdag og 05.50 onsdag.

De kan kontaktes på 114.