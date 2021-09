Brugte peberspray mod voldtægtsoffer

En 28-årig mand er blevet varetægtsfængslet i Københavns dommervagt i 23 dage, sigtet for voldtægt mod en 19-årig kvinde, som han tidligere har haft et forhold til.

Ifølge sigtelsen, som han nægter, begik han voldtægten fredag 3. september mellem klokken 04 og 06.20 om morgenen, hvor en veninde til den 19-årige også var til stede.

Han tog hendes telefon, så hun ikke kunne ringe efter hjælp, og begge kvinder blev udsat for peberspray ligesom han, ifølge sigtelsen, slog den 19-årige med knytnæver.

Voldtægten blev anmeldt klokken 06.35 og kvinden kørt til Center for Voldtægtsofre for at blive undersøgt.

Den 28-årige blev anholdt i Københavns Sydhavn søndag morgen kl. 8.34, efter at politiet havde ledt efter ham siden i fredags.

Han sigtes for fire forhold: Voldtægt, vold, vidnetrusler og tyveri af venindens mobiltelefon.

Ifølge politiet ringede han fredag eftermiddag til den forurettede kvinden for at true hende til at trække anmeldelsen tilbage.