Brunner-gate: Brunsviger-ballade sender Harske Hubbi i retten

'Brunner. Brunner. Brunner til dig. Brunner til mig'.

En hyldest til den fynske farindryppende brunsviger, også kendt som en 'brunner' på fynsk, på Brunsvigerens Dag er blevet et mareridt for den sydfynske dj, skuespiller og komiker Harske Hubbi alias Claus Skytte.

- Jeg ville egentligt bare lave lidt sjov, fordi jeg gik og kedede mig, da alting var lukket ned på grund af coronaen, forklarer Claus Skytte.

Han er nu flere år efter endt i retten i et civilt søgsmål for at have brudt ophavsretten på nogle billeder, han tilbage i 2020 under coronanedlukningen nappede fra en bagehjemmeside bagvrk.dk, og brugte i sin hyldest til brunsvigeren i en video på Youtube.

- Jeg var dengang fuldstændig overbevist om, at man må lave sjov og satire med andres billeder uden at spørge om lov eller betale, forklarer Claus Skytte.

Kendt fra Polle-filmene

For 20 år siden optrådte han i filmene med Polle fra Snave og underholder i dag til folkefester, festivaler, bryllupper, byfester og skolearrangementer. Da Ekstra Bladet talte med ham, var han på vej til en eftermiddag på Faaborg Gymnasium.

Claus Skyttes figur Harske Hubbis nærmest erotiske forhold til den fedtede, klistrede brunsviger og hyldesten kom på Youtube på Brunsvigerens Dag i 2020, som på Fyn altid finder sted den næstsidste torsdag i oktober.

Brunsviger hedder på fynsk en 'brunner', hvor også en variant hedder 'brunner med runder', dvs. et stykke brunsviger på et halvt rundstykke og gerne med tandsmør.

Fra 4000 til 46.000 kroner

Ugen efter videoen kom på Youtube, tikkede det første krav om betaling på 4000 kroner pr. billede ind til Claus Skytte.

Penge var der ingen af, fordi forsamlingsforbud gjorde det umuligt for Claus Skytte at optræde som Harske Hubbi, så han prøvede først ad mindelighedens vej og med et forlig på 5000 til 10.000 kroner.

- Jeg prøvede på alle mulige måder at gøre det godt igen, siger Claus Skytte.

Den gik ikke. Fra kravet på 4000 kroner dengang er det siden vokset til et erstatningskrav på 46.000 kroner, som forleden var det, han stod skoleret for i retten.

Flere lovovertrædelser

Umiddelbart kan det synes som en noget komisk sag, hvor Claus Skytte erkender, at alt er gået i (brunsviger)kage, men der ligger flere alvorlige anklager bag.

- Jeg har brudt ophavsretsloven, genvist billeder på et andet socialt medie, skrevet negative kommentarer, brudt markedsføringsloven, databeskyttelsesloven og en hulens masse andre love, lyder det fra Claus Skytte.

Selvstændigt værk

Sammen med sin advokat mener han, at fordi han har skrevet tekst hen over billederne fra bagehjemmesiden, har han gjort dem til et humoristisk, modificeret, selvstændigt værk, og så burde det efter deres opfattelse ikke være strafbart.

Nu har striden stået på i næsten tre år, og Claus Skytte sover på grund af den stadig dårligt om natten.

- Lige siden jeg var barn, har jeg været klassens klovn. Jeg vil gerne gøre alle glade, og derfor er jeg Harske Hubbi, der går ud og spreder glæde. Her er så én, jeg ikke har kunnet sprede glæde til, siger han med henvisning til hende, som står bag bagehjemmesiden.

Rekonstruktion af 'Brunnergate'

Da kravet om penge kom fra bagehjemmesiden bagvrk.dk, skyndte Claus Skytte sig at tage brunsviger-hyldesten af Youtube. Derfor eksisterer den heller ikke længere.

Brunnergate: Han er kendt fra reklamefilmen 'Polle fra Snave' og 'Polle Fiction', og i dag spiller han til blandt andet fester, festivaler og fødselsdage med sit 'det æ leifi. Det æ utidig. Det æ syfyns humørbombe, som går ballalajka.' Foto: Tim Kildeborg Jensen

Til gengæld har han - uden de ulovlige billeder - lavet en rekonstruktion, ligesom han har forklaret om sagen i fem videoklip med titlen 'Brunnergate" på Youtube.

Ingen kommentarer

Indehaveren af bagvrk.dk, Lene Tranberg, skriver i en mail til Ekstra Bladet, at hun ikke har lyst til at kommentere sagen før efter dommen. Hun har modtaget en del hademails og ønsker ikke at stå på mål for flere.

Derfor henviser hun til sin advokat, Heidi Højmark Helveg, som fredag ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Retten i Svendborg afsiger dom 12. september.