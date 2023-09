Brunnergate i retten: Brunsviger-ballade endte med frifindelse af Harske Hubbi

Den ærkefynske dj Harske Hubbi alias Claus Skytte blev frifundet for at have brugt billeder af en brunsviger fra en bagebloggers hjemmeside i en hyldest på Brunsvigerens Dag

En pure frifindelse i retten af den ærkefynske dj Harske Hubbi alias Claus Skytte i den såkaldte Brunnergate blev selvfølgelig fejret med klistret brunsviger med slik og marcipanbånd.

- Jeg er meget, meget glad. Det er en meget rar fornemmelse at være en fri mand. Jeg har selv anset mig for at være et retskaffent menneske, og så var det mærkeligt at skulle til at være en gemen tyv, kriminel og muligvis én, som har krænket et sagesløst menneske, siger Claus Skytte.

Han er glad og lettet over, at Retten i Svendborg har frifundet ham i den brunsvigerballade, han i næsten tre år har været rodet ind i.

Brunner-hyldest

I oktober 2020 kedede han sig under coronanedlukningen, og for at sprede lidt glæde og godt humør lavede han en video på Youtube med en næsten erotisk hyldest til brunsviger-kagen til den årlige Brunsvigerens Dag på Fyn.

'Brunner. Brunner. Brunner til dig. Brunner til mig.'

Men billeder af den fedtede, farindryppende, klistrede brunsviger, som på fynsk hedder en 'brunner', sendte ham i retten med et erstatningskrav, som til sidst var løbet op i 46.000 kroner.

Forlig hjalp ikke

Han havde kopieret billeder af brunsvigere fra kageblogger Lene Tranberg på sitet www.bagvrk.dk uden at have spurgt først, og det mente hun, at han skulle betale for.

- Jeg prøvede at rode mig ud af det med i alt ni forskellige forslag til forlig, men lige meget hjalp det, og jeg blev trukket længere ind i det, siger Claus Skytte.

Kendt fra Polle-film

Hans rolle med at skabe morskab og glæde som den sy'fynske Harske Hubbi, der blandt andet havde roller for godt 20 år siden i Polle-reklamerne for Sonofon og Polle Fiction-filmen, endte pludselig med fedtede fingre i fedtefadet og en retssag, som nu har fundet sin foreløbige afslutning med en frifindelse.

- Jeg turde ikke håbe på det, og jeg var forberedt på det værste. Jeg havde forberedt alle scenarier inde i mit hoved, men ét af dem var ikke en frifindelse, fortæller Claus Skytte.

Andres billeder til parodier

På den lidt større og mere principielle bane er det en af de første retssager i Danmark om at have brugt andres billeder til sjov og parodier.

- Nu har vi fået den første byretsdom for, at man godt må lave sjov på de sociale medier med andres billeder. Bare man ikke gør det for at tjene penge. Jeg sælger ikke brunsviger og vil bare sprede et godt budskab, siger han.

Det gør han igen, når det 12. oktober igen er Brunsvigerens Dag. Her vil han være med til hyldesten i skikkelse af rollen som Harske Hubbi på det kendte streetfood-marked Storms Pakhus i Odense.

Også DR P4 Fyn vil den dag fejre brunsvigeren med gratis kage i lange baner og live-sendinger i æteren.

Ankefrist slutter på Brunsvigerens Dag

Kageblogger Lene Tranberg tabte ikke alene søgsmålet med kravet om erstatning på 46.000 kroner, men skal også betale Claus Skyttes sagsomkostninger på 20.000 kroner.

Ifølge hendes advokat, Line Forsberg Pointinger, handler sagen om, hvorvidt Claus Skyttes brug af billederne er omfattet af en parodi-undtagelse og derfor kunne bruge dem uden at få tilladelse til det.

Claus Skytte alias Harske Hubbi kan efter sin frifindelse med ro i sindet fejre Brunsvigerens Dag. Foto: Christian Nordholt

- Det er min vurdering, at dommen fastslår, at Claus Skyttes brug af billederne sætter en meget lav grænse for, hvornår man kan bruge andres værker uden at have tilladelse til det eller skulle betale for det, siger Line Forsberg Pointinger til Ekstra Bladet.

Hun mener, at hendes klients billeder ikke i sig selv blev parodieret, men blev anvendt som led i noget underholdning i Harske Hubbis univers.

Næsten altid tilladt

- Med dommen må det udledes, at det næsten altid vil være tilladt frit at anvende andres værker, så længe det sker i forbindelse med underholdning, og uden at man ændrer værkerne nævneværdigt.

Hun har sammen med Lene Tranberg ikke taget stilling til, om dommen skal ankes. Det har de fire uger til, og fristen udløber 12. oktober – tilfældigvis samme dag som Brunsvigerens Dag på Fyn.