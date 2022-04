Brutal drabssag: Har du set denne bil?

En 19-årig mand blev natten til søndag 27. februar skudt i en ren likvidering, mens han sad i en bil på p-pladsen bag Netto og fastfoodkæden KFC på Nyborgvej i Odense.

Nu beder Fyns Politi offentligheden om hjælp med at lokalisere en sort Kia Ceed’s færden i forbindelse med skuddrabet, der skete klokken 02.20.

Ved likvideringen anvendte gerningsmændene en rød Toyota Aygo, som cirka 10 minutter senere blev brændt af ved et skovstykke på Grevenlundsvej ikke langt fra det sted, hvor 19-årige Adam Khalid El-Baiary blev dræbt.

Skiftede bil efter drab

Men den sorte Kia Ceed, som politiet nu beder om hjælp til at lokalisere, er muligvis det flugtkøretøj, som vidner så stikke af fra stedet på Grevenlundsvej, efter den røde Toyota Aygo var blevet stukket i brand.

Kia’en, som har registreringsnummeret DF 81490, er blevet set køre i retning mod Niels Bohrs Allé i den østlige del af Odense den pågældende nat.

Har du set denne bil? Foto: Fyns Politi

Fyns Politi er meget interesseret i at kortlægge den sorte Kia Ceed’s færden i tidsrummet både op til og efter drabet.

Derfor beder man om hjælp fra eventuelle vidner, der sidder inde med viden om bilen, og hvor den har kørt.

Det gælder både i løbet af den 26. og 27. februar, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

23-årig fængslet

Man er særligt interesseret i at høre fra borgere, der har færdedes i området omkring gerningsstedet på Nyborgvej. Eller herudover også Vollsmose, Agedrup og Seden, som alle ligger i den nordøstlige del af byen.

Søndag eftermiddag blev en 23-årig mand anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet ved Retten i Odense. Han er sigtet for manddrab eller medvirken til manddrab på det 19-årige skudoffer samt for at have medvirket til at sætte ild i den røde Toyota Aygo.

Den sorte Kia Ceed, som der nu rettes fokus på, blev beslaglagt i forbindelse med anholdelsen af den 23-årige.

Henvendelse om sagen kan ske på 114.