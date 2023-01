Brutal drabssag: Toårig dræbt og begravet i park

Liget af toårige Liam Rivera blev mandag fundet gravet ned i Cummings Park i Connecticut.

Dødsårsagen er blevet fastslået til at være stump vold.

Det skriver New York Post på baggrund af et pressemøde holdt af byens politichef, Timothy Shaw.

- Vi ved, at der er dage, der er hårdere end andre.

- Det, betjentene så i dag, er ikke noget, de har meldt sig til, udtalte Shaw på pressemødet.

Sigtelser på vej

Ingen er formelt sigtet i sagen endnu, men drengens far, Edgar Ismalej-Gomez, er anholdt for at overtræde vilkårene for prøveløsladelse og efterforskes i sagen. Kautionen er sat til 21 millioner kroner.

Han blev i august 2021 anholdt for vanrøgt af sønnen, da drengen kun var otte måneder gammel, fremgår det af amerikanske retsdokumenter. Ismalej-Gomez erkendte sig skyldig i anklagerne, hvorefter han afsonede 60 dages fængsel med en prøvetid på tre år.

Anklager Michelle Manning har i forbindelse med sagen udtalt, at på trods af forbud mod samvær med drengen har Ismalej-Gomez boet med den toårige søn og drengens mor de seneste uger, hvor han angiveligt har truet kvinden med en pistol, inden det mandag lykkedes hende at kontakte politiet.

Det ledte siden til fundet af den toårige dreng.