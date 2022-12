Brutal sag: Danske bandefolk dømt i Belgien

Kidnappede taxachauffør og holdt ham fanget i to dage, hvor han blev udsat for dødstrusler og vold

Kidnapning og grov vold koster nu fem års fængsel i Belgien til tre mænd, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har tilknytning til det danske indvandrerbandemiljø.

Det fremgår af af dombogen fra sagen, der kørte ved retten i Brugge.

De tre dømte er henholdsvis 22, 24 og 28 år. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den ene tidligere var del af Brothas-banden. Dette bekræftes i dombogen, ligesom det også fremgår, at yderligere en af de dømte også var del af Brothas.

Den tredje dømte kan ifølge dombogen knyttes til LTF-banden.

Sagen, som trioen er dømt for, udspandt sig i dagene fra 25. til 28. august 2021 i byerne Oostende og Stekene. Her blev offeret i følge dombogen overmandet i den taxa, som han kørte i. I første omgang gjorde han modstand, men gerningsmændene slog ham og gav ham bind for øjnene, lyder hans forklaring fra retssagen.

Det fremgår af dombogen, at taxachaufføren blev lokket i en fælde. Hvor man via en bestilling lokkede ham til et sted, hvor han blev overfaldet.

Befriet af politiet

Efterfølgende blev han ifølge dombogen fragtet til et lille hus eller skur i Stekene, hvor han blev tilbageholdt i to dage. I begyndelsen blev han bundet til en stol, men senere i forløbet fik han lov til at sove på gulvet.

Her blev han slået og truet med at blive slået ihjel, ligesom gerningsmændene kørte en økse hen over både hans ben og ansigt og truede med at klippe en finger ham. Her blev offeret spurgt hvilken finger, det skulle være.

Han fik også stukket en fladtang op i næsen og fik barberet sit hår af mod sin vilje. I den forbindelse fik han klippet et Nike-logo i nakken, som gerningsmændene efterfølgende grinede af, lyder det i offerets forklaring.

Dombogen beskriver, hvordan motivet til kidnapningen bundede i en strid om 40.000 Euro. Penge, der muligvis kunne knyttes til en mislykket narkohandel.

Kidnapningen sluttede, da politifolk stoppede en svensk indregistreret Volvo, der havde kurs imod den hollandsk/tyske grænse. I bilen var de tre tiltalte og offeret i sagen, der sad med bind for øjnene og var bundet på hænder og fødder.

Af dombogen fremgår det, at et af de tidligere Brothas-medlemmer i forvejen er dømt mindst 15 gange for både vold, tyveri, våben og narko.