Fyns Politi er usædvanligt hemmelighedsfulde omkring en efterlysning af den 30-årige Mike Albech Andersen, der blev offentliggjort i onsdags.

Den muskuløse stilladsarbejder med iøjnefaldende tatoveringer på halsen, på kæbepartiet og op langs kanten af ansigtet er ifølge politiet mistænkt for at have begået grov kriminalitet, men de vil ikke sige, hvad han konkret mistænkes for.