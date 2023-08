Brutal sag: Ny anholdelse efter overfald

Københavns Politi har anholdt en femte mand for et groft overfald, der i starten af juli fandt sted i Møllegade på Nørrebro

Københavns Politi har i dag anholdt en femte mistænkt i en sag om et groft overfald på en mand i Møllegade på Nørrebro i juli om aftenen, oplyser politiet.

Tre personer blev anholdt samme aften, og en fjerde mistænkt blev siden anholdt.

Alle har siddet varetægtsfængslet siden.

Overfaldet kan være meget interessant set i lyset af den konflikt, som politiet mener er opstået mellem LTF og Hells Angels.

Under overfaldet blev en mand slået med flere knytnæveslag på kroppen og i ansigtet, og det fik ham til at falde til jorden. Offeret blev trukket hen ad jorden, mens flere slag og spark haglede ned over ham. Han fik også sprøjtet peberspray i ansigtet.

Offer efterlyst

Tre mænd blev senere fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Alle tre er relateret til LTF, skrev Ekstra Bladet tidligere.

Annonce:

Det var ikke offeret, som slog alarm til politiet, men en borger, og politiet måtte efterlyse offeret i sagen. Flere kilder fortalte uafhængigt af hinanden, at det uidentificerede offer skulle findes i kredsen omkring Hells Angels' nytilkomne medlemmer fra NNV.

I lørdags blev en 30-årig Hells Angels rocker med fortid i NNV dræbt af skud på Christiania, og søndag meldte politiet ud, at de vurderer, der er en konflikt mellem LTF og Hells Angels baseret på flere episoder, men politiet oplyser ikke officielt præcis hvilke episoder, der relaterer sig til konflikten.

Flere anholdelser

Der sker dog i disse dage flere anholdelser af folk, som ifølge politiet har banderelationer. Tirsdag blev en mand varetægtsfængslet, sigtet for af to gange at have overtrådt et opholdsforbud.

Manden blev anholdt mandag omkring Blågårdsgade på Nørrebro i København, hvor han ikke må være.

Loyal To Familia blev opløst af Højesteret i september 2021. LTF er en ulovlig forening, fastslog dommerne, der godkendte politiets foreløbige forbud med den begrundelse, at alvorlig kriminalitet begås i regi af foreningen.

Opholdsforbud er en særlig sanktion oveni almindelig straf og idømmes bandekriminelle.

Før rockerdrab: Mystisk sag spøger