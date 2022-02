Brutale anklager: Fire brødre kræves udvist

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Var det et forsøg på konfliktmægling eller en kidnapning der skulle have ført offeret til Vestskoven i Albertslund, hvor planen var at udsætte ham for uhyrlig mishandling?

Det er det spørgsmål, der skal afdækkes over fire retsdage ved Københavns Byret, hvor fire brødre og en kammerat i alderen 19 til 26 år er på anklagebænken tiltalt for frihedsberøvelse, ulovlig tvang, forsøg på voldtægt ved anden seksuelt end samleje og forsøg på grov vold.

Kræves udvist

En ting er alle enige om: Det påståede offer, der er en ung mand, hoppede ud fra en kørende bil på Amagermotorvejen 19. maj i år, hvorefter han på mirakuløs vis slap så uskadt at han kunne søge hjælp.

Det kom frem onsdag på første retsdag, hvor anklager Luca Kehlfa fortalte domsmandsretten, at han går efter udvisning af de fire brødre. Den ældste på 26 år for bestandig og resten med indrejseforbud i 12 år.

Bilen blev ført af en af de tiltalte, en 24-årig mand, mens hans tre brødre og en kammerat fulgte efter i en anden bil.

Ifølge anklageskriftet fik offeret flere knytnæveslag på parkeringspladsen foran Royal Arena, inden han blev tvunget ind i sin egen bil.

Grusomme planer

Anklagemyndighedens påstand er, at offeret blev tildelt flere knytnæveslag ved parkeringspladsen foran Royal Arena, inden han blev tvunget ind i sin egen bil og kørt i retning mod Vestskoven i Albertslund.

Ifølge anklageskriftet ville de i Vestskoven mishandle deres offer ved at knuse hans knæskaller, voldtage ham med en flaske, urinere på ham og stikke ham med stikvåben for at gøre ham handicapppet - mens det hele blev filmet.

Men planerne blev forpurret, da han hoppede ud af bilen, der kørte med høj fart.

Voldsomt overfald

Den næstældste af brødrene på 24 år havde dog en helt anden historie, som han berettede fra vidneskranken iklædt en sandfarvet pull-over.

Han fortalte om en forudgåede historik, hvor at deres familie var blevet hårdt presset af en gruppe i Brøndby med en navngiven person i spidsen.

Værst var det gået udover den ældste bror, der havde været udsat for et groft overfald, der blev filmet. Storebroren ønskede ikke at udtale sig, og virkede påvirket under retsmødet.

Videoens indhold blev ikke beskrevet i detaljer, men både forsvarere og anklager cirklede om videoen som nøglen til at forstå sagen.

Den blev afspillet for lukkede døre. Den ældste brors forsvarsadvokat Jane Ranum forklarede retten, at den uden tvivl ikke kunne vises for åbne døre.

- Når I ser den, giver det helt sig selv. Det er meget voldsomt.

Ville have fred

Så når den 24-årige bror 19. maj sidste år er i SATS træningscenteret i Field's og støder ind i broren til den navngivne person, der efter hans opfattelse har været med til at chikanere familien og overfalde storebroren, henvender han sig til ham.

Han bedyrede i retten, at han kun ville snakke med det påståede offer den dag for at forsøge at lægge låg på konflikten.

- Der skulle ikke ske noget med ham. Jeg ved han er en god dreng, forklarede han retten og sagde, at sagens offer tilbød ham et lift hjem, hvilket han takkede ja til.

Tilkaldte brødre

En anden af de tiltalte, den yngste bror på 19 år, var også med i SATS, men synes det var en dårlig idé.

Han ringede derfor til den ældste bror, der kort tid efter dukkede op med den sidste bror og dennes kammerat.

De mødtes allesammen på parkeringspladsen foran Royal Arena, hvor stemningen blev hektisk ifølge den 24-årige.

- Det er min skyld at alle er i fængsel. Alle prøvede at tale mig fra det, påstod han.

Offeret blev nervøs

Diskussionen mellem brødrene, der blandt andet foregik på et andet sprog, gjorde sagens offer nervøs, og det var derfor den 24-årige, der kørte hans bil, da de forlod parkeringspladsen og kørte ud på motorvejen, hvor den unge mand efter en kort diskussion valgte at springe ud af bilen.

- Jeg prøvede bare at forklare ham situationen. Det er en stor misforståelse. Jeg fik et kæmpe chok, da han hoppede ud.

Påvirket af lattergas

Den ældste bror afgav ikke forklaring, men de to andre fortalte i grove træk en samstemmende historie.

Den sidste af af de tiltale, der er kammerat til den ene bror, forklarede retten, at han heller intet kendte til sagen, og at han under seancen foran Royal Arena og i turen i følgebilen på Amagermotorvejen, heller ikke havde lagt mærke til noget, da han sad på bagsædet og tog lattergas, mens han talte med sin kæreste.

Sagen fortsætter 18 februar og der forventes dom d. 25 maj.

Ekstra Bladet følger sagen.