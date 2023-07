Krimi ... 29. jul. 2023 kl. 13:11 Gem artikel Gemt artikel

Brutale bander: Ny narko ændrer alt

Stoffet Fentanyl er en game changer for de mexicanske karteller. Det er meget nemmere og billigere at producere end for eksempel kokain. Hvilket giver kartellerne uanede muligheder for at øge deres indtjening. Fentanyl står bag en markant stigning i dødelige overdoser i USA