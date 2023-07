Krimi ... 13. jul. 2023 kl. 19:26 Gem artikel Gemt artikel

Brutale detaljer: Gassede op og kørte direkte mod offer

47-årig mand varetægtsfængslet for at have påkørt offer, som stod på fortovet sammen med sigtedes ekskone og søn. Retslægerådet har tidligere anbefalet forvaring pga. farlighed