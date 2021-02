Brutalt bandedrab: 41-årig fængslet i yderlige fire uger

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Den 41-årige mand, der er sigtet for at skyde og dræbe den 38-årige NNV'er Cem Kaplan, er blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger frem til 11. marts.

Det afgjorde dommer René T. Olsen i dag under et retsmøde i Hillerød. Den sigtede var med på et videolink med sin advokat. Den sigtede var iført en stram træningstrøje, der var med til at fremhæve hans muskulatur.

Anklager Martin Stassen anmodede om dørlukning af hensyn til efterforskningen, hvilket dommeren imødekom trods protester fra pressen.



Den 41-årige er hidtil eneste sigtede i sagen om skyderiet 2. januar, der efterlod en 21-årig mand hårdt såret og endte fatalt for det 38-årige bandemedlem og far til fem Cem Kaplan. Han blev erklæret død på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor han blev afleveret i den sorte Audi, som han og tre andre befandt sig i under en kugleregn på et afsides sted i Hillerød.

Cem Kaplan blev 38 år. Han har fem børn og en broget fortid i rocker-miljøet. Privatfoto

Den 41-årige mand, der selv er tilknyttet rockerbande-miljøet, erkender delvist de rejste sigtelser.

Han er også sigtet for drabsforsøg på den 21-årige mand, også blev såret af skud. Han er ifølge Ekstra Bladets oplysninger krigsminister i den brutale gadebande NNV.

Angiveligt skulle den 41-årige mand sammen med andre hidtil ukendte gerningsmænd have aftalt at mødes med Cem Kaplan, den 21-årige og to andre personer i Hillerød, hvor der altså blev affyret skud, der dræbte den 38-årige.

Rockerborge lukket på stribe Drabet på Cem Kaplan har antændt en bitter konflikt mellem gadebanden og Bandidos. Det fremgår Rigspolitiets vurdering af konflikten mellem Bandidos MC og NNV-gruppen. Blodbadet i Hillerød har været fulgt af yderligere skyderier og brandattentater. Det har fået politiet til at udstede opholdsforbud i alle Bandidos' tilholdssteder på Sjælland og Lolland-Falster.