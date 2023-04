Brutalt drab: Leveringsbud røvet og parteret

Et 30-årigt bandemedlem er anholdt for på brutal vis at dræbe et leveringsbud i sit hjem i Florida. Politiet har ingen anelse om motivet bag

Det, der så ud til at være aftenens sidste levering, endte i et sandt mareridt for et 59-årigt leveringsbud fra tjenesten Uber Eats.

Da han troppede op på en adresse i Florida, blev han hevet ind i hjemmet af 30-årigt bandemedlem, der åbnede døren.

Her blev han ifølge det lokale politi røvet og parteret og efterfølgende sneget ud i affaldssække, skriver New York Post.

Den 30-årige mand er et kendt medlem af banden MS-13. Foto: Pasco County Sheriff's Office

Fanget på overvågning

Det 59-årige leveringsbud havde inden leveringen netop skrevet til sin kone, at han snart havde fyraften.

Da hun efterfølgende ikke hørte fra ham, ringede hun til politiet, som meldte ham savnet den efterfølgende aften.

Politiet kontaktede Uber Eats, der sporede hans seneste lokation til en adresse i området ved navn Holiday.

Annonce:

Beboeren på adressen kunne give politiet overvågningsvideo, der viste den 30-årige mand og en anden person bære skraldesække rundt om siden af huset.

- Desværre fandt vi rester fra et menneske i disse skraldesække, siger politichefen for Pasco County, Chris Nocco, på et pressemøde.

Prøveløsladt

Den 30-årige mand blev efterfølgende anholdt og sigtet for røveri og drab. Politiet har dog ikke kunnet slå fast, hvad motivet bag drabet er.

- Jeg blev ved med at spørge, hvad forbindelsen er? Det var en fuldkommen forfærdelig forbrydelse. Men samme tid kunne vi ikke få svar på hvorfor? siger politichefen, der kalder den 30-årige mand 'dæmonisk'.

Manden var flyttet til Florida fra Indiana, hvor han afsonede fire år for overfald og indbrud. Han var på prøveløsladelse, da han blev anholdt for drab.