Brutalt knivangreb: Drabssigtet mand på fri fod

En af to sigtede i efterforskningen af det voldsomme knivdrab på en 42-årig ungkarl i Brøndby Strand sidste efterår er løsladt, fordi dommeren mente, anklagerne mod ham var for tynde - kamp om såret kvinde kan spille en vigtig rolle

Først var der to fængslede. Men kun én af to drabssigtede mænd, en 66-årig pensionist, har fået forlænget sit ophold i i arresten efter et dødbringende, ualmindeligt blodigt knivoverfald på en 42-årig mand.

Han blev her til eftermiddag varetægtsfængslet i yderligere to uger på en begrundet mistanke om at være skyldig.