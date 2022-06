Brutalt knivstikkeri: Politiet søger denne mand

Tilstanden hos den 37-årige mand, der fredag aften blev stukket brutalt ned i Hobro, er forværret, og det får nu Nordjyllands Politi til at udsende et billede af manden, som de formoder står bag knivoverfaldet.

Der er tale om Ali Mohammad Ali, der er 40 år og syrisk af afstamning.

Ali Mohammad Ali har fast bopæl i Hobro, og Nordjyllands Politi beder alle med kendskab til ham, om at kontakte politiet.

Hvis man ser Ali Mohammad Ali, skal man ikke selv forsøge at tage kontakt til ham, men straks ringe til politiet på 114 eller 112, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.



- Vores efterforskningsapparat er i fuld gang, og vi søger aktuelt flere steder efter den formodede gerningsmand. Samtidig er vi i gang med at kortlægge forløbet før, under og efter knivstikkeriet, hvilket sker ved en række afhøringer og tekniske undersøgelser, siger vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov, og tilføjer:

- Vi sætter stor pris på alle oplysninger fra offentligheden i denne sag.

Meld dig selv

Vicepolitiinspektøren opfordrer endnu engang den mistænkte i sagen til at kontakte politiet eller at melde sig selv ved at møde på nærmeste politistation.

Nordjyllands Politi modtog fredag klokken 21.54 en anmeldelse om knivstikkeri på en adresse på Randersvej i Hobro.

Politiet sendte omgående adskillige patruljer frem til stedet – og ved politiets ankomst til gerningsstedet blev der ydet førstehjælp til knivofferet - en mand på 37 år. Han blev 20 minutter senere fløjet med helikopter til behandling på hospitalet, og hans tilstand er aktuelt yderst kritisk, oplyser politiet.



Politiets foreløbige arbejde viser, af offeret og den formodede gerningsmand har en relation, men af hensyn til den videre efterforskning kan Nordjyllands Politi ikke udtale sig om yderligere detaljer.

- Offeret er i livsfare på grund af et stik i brystregionen, siger Anders Uhrskov til Ekstra Bladet.

Han vil ikke komme nærmere ind på, hvad der gør, at politiet tror, at den 40-årige Ali Mohammad Ali er gerningsmanden.