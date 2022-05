Brutalt million-røveri: Guld-handler stukket med kniv

To mænd tiltalt for vold mod butiksejer og røveri af smykker, kontanter og ædelmetaller til en værdi af mere end halvanden million kroner fra dansk omsmeltnings-butik

En yngre direktør i en storkøbenhavnsk forretning, der lever af at omsmelte guld og sølv til barrer, fik i 2021 en blodig og brutal påmindelse om, at hans job kan tiltrække farlige kriminelle.

- Det var et chok, siger manden til Ekstra Bladet. Han blev efter eget udsagn og politiets opfattelse svinebundet og kneblet med Gaffa-tape, stukket to gange med kniv i den ene balle og frastjålet kontanter, smykker og barrer af guld og sølv.

De tyvekoster, som gerningsmændene skal være sluppet væk med, er senere beregnet til at runde nøjagtig 1.530.460 kroner i salgsværdi.

Det fremgår af tiltalen mod de to mænd på 21 år, som mandag og to dage frem skal forklare sig i Retten i Glostrup. De nægter sig skyldige.

Ofret for overfaldet og røveriet skal selv afgive vidneforklaring, og der vil også blive fremvist en overvågningsvideo under retssagen.

Direktøren ønsker ikke at stå frem i pressen. Han nøjes overfor Ekstra Bladet med at fortælle, at han 'er kommet videre', og er meget tilfreds med, at politiet, som han udtrykker det 'har anholdt to mænd og opklaret sagen'.

Mystisk om gerningsmand

De to tiltalte mænd har siddet varetægtsfængslet i sagen siden deres anholdelse.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, at røveriet skal være sket 30. marts sidste år omkring klokken 15, og at det var resultatet af forudgående planlægning aftalt i forening og efter aftale med en ukendt gerningsmand.

De to 21-årige mænd er tiltalt for udover en kniv at have haft en pistol-lignende genstand med, som de truede forretningens direktør med.

Han blev tapet for munden og på arme og ben og stukket i den ene balle to gange.

Søgninger på internettet viser, at en 1000 gram tung barre af omsmeltet guld kan løbe op i et betydeligt sekscifret guld, mens en sølvbarre med samme vægt sjældent overstiger 10.000 kroner i aktuel markedsværdi. Foto: Ritzau Scanpix

Den ældste af de to har efter anklagerens opfattelse været yderst aktiv i den tid, han har befundet sig i Danmark.

Han er også tiltalt for vold og afpresning mod en person med bopæl i Glostrup næsten to måneder før det lukrative røveri mod den københavnske smykke-omsmeltnings-forretning.

I det forhold skal han efter politiets opfattelse have skaffet sig adgang til gerningsstedet i forening med tre ukendte gerningsmænd.

'Skærer halsen over på dig'

Med slag og spark på kroppen og i ansigtet på martriklens beboer forsøgte de derefter at true sig til penge.

Det skal ifølge anklageskriftet være sket med ordene:

'Jeg skærer halsen over på dig. Jeg stikker dig ned, hvis du ikke holder kæft nu, og jeg knepper din mor. Du har 48 timer til at skaffe 50.000 kroner'.

Den samme unge mand er desuden tiltalt for ulovligt ophold i Danmark, for brugstyveri af et personkøretøj i Nykøbing Falster tilbage i 2020 og igen sidste sensommer i omegnen af København.

Han er videre tiltalt for blandt andet kørsel uden kørekort og flere hastighedsoverskridelser i byzone omkring Stenløse.

Begge de tiltalte kræves udvist af Danmark for bestandig, hvis de kendes skyldige.