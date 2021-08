Brutalt narkokartel: Truer med drab på tv-vært

Mexicos mest magtfulde narkokartel, Jalisco New Generation (CJNG), har set sig mere end almindeligt sure tv-journalisten Azucena Uresti og hendes arbejdsplads Milenio Television.

I en nyligt udgivet video truer en mand, der påstår at være talsmand for det berygtede mexicanske narkokartel, med at slå Uresti ihjel, fordi hun - i kartellets øjne - står bag en urimelig nyhedsdækning af dets aktiviteter. Det skriver BBC.

Ifølge den maskerede mand favoriserer tv-kanalen selvtægtsgrupper, der kæmper imod CJNG.

- Jeg får dig til at æde dine ord, selv hvis de beskylder mig for 'femicide', siger manden i videoen.

Femicide er en betegnelse for drab begået, fordi offeret er hunkøn - altså en hadforbrydelse, hvor hadet retter sig mod piger eller kvinder.

Selvtægtsgrupper holder volden nede

Kartellet mener, at medierne i stedet burde rette deres kritiske skyts mod selvtægtsgrupperne, som - ifølge kartellet - også består af narkosmuglere.

Omvendt mener eksperter ifølge BBC, at selvtægtsgrupperne har været med til at dæmme op for volden i områder med megen kriminalitet.

CJNG menes at stå bag nogle af de blodigste angreb i Mexico, og kartellets leder, Nemesio Oseguera Cervantes, er blandt Mexicos mest eftersøgte mænd. USA tilbyder svimlende 10 millioner dollar - mere end 63 millioner danske kroner - for informationer, der kan føre til hans anholdelse.

Kartellet menes blandt andet at stå bag et angreb på en afvænningsklinik i Guanajuato, hvor 26 mennesker blev dræbt. Samme område havde sidste år det højeste antal ofre for ekstrem vold i Mexico med 922 tilfælde, skriver NBC News.

Både politi og selvtægtsgrupper kæmper en hård kamp mod de brutale narkokarteller i Mexico - og mange har mistet livet. Her er det et sønderskudt politi-checkpoint i Aguililla. Foto: Alfredo Estrella/Ritzau Scanix

Regeringen vil beskytte journalister

Ifølge Reporters Without Borders er Mexico er et af de farligste lande i verden at være journalist, og i 2020 blev mindst otte journalister slået ihjel.

Det er desuden ikke usædvanligt, at lokale reportere bliver overfaldet, men det er til gengæld sjældent, at kartellerne kommer med så offentlig en advarsel, som det sker i den nye video.

Tv-stationen Milenio Television og journalisten Azucena Uresti har endnu ikke kommenteret truslerne i videoen. Det har til gengæld præsidentens talsmand Jesús Ramírez Cuevas, som har tweetet, at regeringen 'vil sørge for de nødvendige foranstatninger for at beskytte truede journalister og nyhedsmedier'.