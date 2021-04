Brutalt overfald i USA: - Du hører ikke hjemme her

En 65-årig kvindelig amerikaner med asiatisk afstamning blev brutalt overfaldet midt på gaden i New York. Efter coronavirus har landet oplevet en bølge af den slags overfald

En amerikansk kvinde med asiatisk afstamning blev brutalt overfaldet med spark i New York, mens chokerede vidner så til, viser overvågning udgivet af politiet.

Det skriver The Guardian.

- Du hører ikke hjemme her, sagde gerningsmanden, da han sparkede kvinden i jorden og fortsatte sit voldsorgie, mens hun lå i asfalten.

Kvinden er blot én af mange hadforbrydelser begået mod amerikanere med asiatisk afstamning under coronapandemien.

Ifølge The Guardian er 3800 henvendelser af denne karakter registreret, viser en ny rapport.

Amerikanerne et gået på gaden for at demonstrere mod de mange overfald begået mod amerikanere med asiatisk afstamning. Foto: Michael M. Santiago / Ritzau Scanpix

Bølgen af vold mod personer af asiatisk afstamning har taget fart, efter USA's tidligere præsident, Donald Trump, konsekvent kaldte coronavirussen for den 'kinesiske virus', skriver AP.

På vej i kirke

Ifølge AP var kvinden på vej i kirke, da angrebet fandt sted på Manhatten mandag eftermiddag.

Ifølge politiet sparkede manden hende først i maven, hvorefter han sparkede den forsvarsløse kvinde i ansigtet gentagne gange, mens han skreg kvinden i hovedet med stribevis af anti-asiatiske fornærmelser.

Ifølge The Guardian er kvinden indlagt på hospitalet med alvorlige skader.

De har vakt harme og vrede på tværs af USA med de mange hadforbrydelser på asiatiske amerikanere. Foto: Kena Betancur / Ritzau Scanpix

Politiet har anholdt og sigtet en 38-årig mand. Han er sigtet for hadforbrydelser og overfald.

Manden er tidligere dømt for at have dræbt sin mor med kniv i sit hjem i 2002. Han blev prøveløsladt i 2019, og skulle efter sigende havde boet på herberg i lokalområdet.

Skarpe reaktioner

Overfaldet, der bliver overset af flere vidner, som ikke greb ind, vækker harme.

Borgmester i New York, Bill de Blasio, har med afsky taget afstand fra overfaldet.

Samtidig sender han en stikpille mod de passive vidner.

- Det er uacceptabelt, at vidner ikke greb ind. Hvis du er vidne til et overfald, så er din pligt at gøre, hvad du kan. Lav lyd, råb og ring til alarmcentralen med det samme, forsætter han.

- Vi skal alle være en del af løsningen. Vi kan ikke bar stå at se til, mens sådan en afskyelig handling finder sted foran øjnene på os, siger borgmester.