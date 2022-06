Brutalt overfald vækker voldsom vrede

I Kina er ni personer blevet anholdt efter et voldsomt overfald på en restaurant i den nordlige Hebei-provins.

Overfaldet har skabt vrede blandt befolkningen, efter at videoer af overfaldet er blevet delt på de sociale medier i verdens folkerigeste nation.

Nu forlanger flere handling fra regeringen for at stoppe brutale overfald på kvinder.

Her ses to kvinder ligge på gulvet, efter at de er blevet overfaldet af en voldelig gruppe. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Groft overfald

Det brutale overfald på i alt fire kvinder i byen Tangsham skete ifølge internationale medier som The Guardian og CNN natten til fredag.

Overvågningskameraer filmede episoden, som indtraf ved 02.40-tiden lokal tid. Her ses en mand lægge sin hånd på en kvindes ryg, mens hun spiser med to personer ved et bord.

Kvinden skubber ham omgående væk, hvilket får manden til at slå hende, før andre trækker hende udenfor, hvor de tildeler hende en byge af slag, mens hun ligger på jorden. En anden kvinde bliver også væltet i gulvet.

National vrede

Myndighederne i Tangshan oplyste i en pressemeddelelse lørdag, at syv mænd og to kvinder, der angiveligt var involveret i det voldelige overfald, var blevet anholdt.

Det har dog ikke hindret mange kinesere fra at gå til tasterne på det sociale medie Weibo, hvor de langer ud efter den manglende sikkerhed for kvinder i Kina, skriver CNN.

Som reaktion på den nationale forargelse er kommunistpartiets chef i byen, Wu Weidong, ifølge The Guardian blevet citeret af lokale medier for at sige, at mændene ville blive straffet i henhold til loven, og at myndighederne vil iværksætte en kampagne for at udrydde 'gangstere og onde kræfter'.