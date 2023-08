Brutalt vækket i soveværelset: Ægtepar troede, de skulle dø under hjemmerøveri

RETTEN I SVENDBORG (Ekstra Bladet): Tydeligt forslået med rifter og sår i ansigtet, chokerede, bange og meget fåmælte kom et ældre ægtepar torsdag eftermiddag hjem til deres villa i det nordlige Svendborg. Det skete, næsten samtidig med, at tre mænd blev varetægtsfængslet for et brutalt hjemmerøveri hos ægteparret.

Bare 12 timer forinden oplevede ægteparret på 65 år og 59 år, hvordan der pludselig stod to maskerede mørkklædte mænd i ægteparrets soveværelse i den klassiske 60'er-rødstensvilla i Svendborg, og truende råbte 'money money' og 'hvor er pengene?'.

En tredje medgerningsmand holdt uden for i den bil, trioen ved tretiden natten til torsdag var kørt i fra Nyborg, og som han havde lånt af sin svigermor.

- Parret følte, de kunne have været døde under det, der skete i deres hjem, sagde Stefan Kristensen, da han læste op fra en rapport med afhøring af ægteparret.

Højt brag vækkede parret

Det var ægtemanden, som omkring klokken fire tidligt torsdag morgen hørte et brag, formentligt da en rude blev smadret i en dør. Kort efter stod to maskerede mænd i soveværelset, som optrådte meget aggressive og truende.

Med sig havde de slagvåben og et oversavet jagtgevær, og da ægtemanden ikke efterkom befalingen om penge, blev parret slået flere gange i hovedet med et koben, bunden af et jagtgevær, og et boldtræ.

Bundet med strips

Især ægtemanden fik mange slag, blandt andet i nakken, og han blev bundet til en stol med strips. Skaderne var så voldsomme, at ægteparret bagefter måtte til behandling på sygehuset, og især den 65-årige mand var tydeligvis stærkt forslået, da Ekstra Bladet kort talte med ham og konen.

Mens den 65-årige mand stadig var bundet til stolen med strips, forsvandt hjemmerøverne med kontanter, smykker, ure, nøgler, porcelæn og en pung.

Chauffør for en plovmand

De tre anholdte, der torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg, er sigtet for røveri af særlig grov beskaffenhed, vold af særlig brutal karakter og besiddelse af oversavet jagtgevær.

Mændene er 25 år, 39 år og 51 år, og de nægtede alle tre hjemmerøveri. Kun den 25-årige havde lyst til at sige noget i grundlovsforhøret.

Han forklarede, at han bare havde ageret chauffør for et løfte om at tjene 500 kroner, men hvorfor han skulle køre de to øvrige fra Nyborg til Svendborg midt om natten vidste han på forhånd ikke noget om. Han var heller ikke med inde hos ægteparret, ligesom han kun kendte de to perifert fra Nyborg.

Årsag ukendt

Præcis hvorfor ægteparret blev opsøgt og udsat for hjemmerøveri er uvist, eftersom hverken den 39-årige eller den 51-årige ville sige noget i grundlovsforhøret.

Den 39-årige mand optrådte i retten i helt sort tøj, formentligt dét, han havde haft på under hjemmerøveriet, og i nakken havde den næsten skaldede mand en 666-tatovering. Han er tidligere dømt for blandt andet systematiske indbrudstyverier af PH-lamper.

Hans makker, den 51-årige mand, optrådte i retten også helt skaldet og med en fuldarmstatovering. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er han tidligere idømt syv års fængsel for et bankrøveri i Videbæk og et mislykket bankrøveri i Padborg.

Retten valgte at varetægtsfængsle mændene på 39 år og 51 år i fire uger, mens den 25-årige skal være varetægtsfængslet i foreløbigt to uger.

Anholdt efter 11 minutter

I samme øjeblik, hjemmerøverne var ude ad døren hos ægteparret, ringede den 59-årige kvinde og anmeldte det. Det skete klokken 4.18.

Fyns Politi havde i forvejen en patrulje i Svendborg, og på dét tidspunkt kort efter klokken fire om morgenen er det småt med trafik i byen. Derfor tiltrak en bil sig meget hurtigt betjentenes opmærksomhed. Særligt fordi bilen ikke havde til hensigt at stoppe.

Først efter en kortere politijagt lykkedes det at standse den, hvor yderligere to patruljevogne var involveret. En af dem blev påkørt af de mistænktes bil.

I bilen befandt sig tre personer, som passede på signalementet på hjemmerøverne fra parrets villa, og de blev anholdt klokken 4.29, bare 11 minutter efter anmeldelsen.