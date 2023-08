Brutalt vækket i soveværelset: Bundet med strips og slået med gevær-skæfte

Ældre ægtepar truet med oversavet jagtgevær, slået og bundet med strips under brutalt hjemmerøveri i parrets soveværelse i de tidlige morgentimer i Svendborg

Et ægtepar på 59 år og 65 år blev i de tidlige morgentimer torsdag bogstaveligt talt banket op under et særdeles groft hjemmerøveri i en villa i det nordlige Svendborg.

Ekstra Bladet erfarer, at parret lå i deres seng ved firetiden torsdag morgen og sov, da tre personer pludselig stod i soveværelset og på dårligt engelsk udtalte 'money money'.

Ægteparret, som dårligt nok var vågne, blev herefter truet og udsat for vold af særlig brutal karakter.

Slået og bundet med strips

Særligt gik det ud over den 65-årige mand, som blev slået flere gange på kroppen med skæftet på det oversavede jagtgevær, én af gerningsmændene holdt i den ene hånd, eller et koben.

Han blev bundet med strips, men pludselig opgav gerningsmændene deres forehavende, forlod stedet og flygtede i en bil.

I samme øjeblik hjemmerøverne var ude af døren, ringede den 59-årige kvinde til alarmcentralen 112 og anmeldte det. Anmeldelsen skete klokken 4.18.

Anholdt efter 11 minutter

Fyns Politi havde i forvejen en patrulje i Svendborg, og på dét tidspunkt af morgenen er det småt med trafik i byen. Derfor tiltrak en bil sig meget hurtigt betjentenes opmærksomhed. Særligt fordi bilen ikke havde til hensigt at stoppe. Først efter en kortere politijagt lykkedes det at standse den.

I bilen befandt sig tre personer, som passede på signalementet på hjemmerøverne fra parrets villa, og de blev anholdt klokken 4.29, bare 11 minutter efter anmeldelsen.

Der er tale om tre mænd på henholdsvis 25 år, 39 år og 51 år. Det er uvist, hvilken relation de tre personer har til hinanden.

Alle tre fremstilles i eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg.