Buler og blod: Politiet fandt ham på jorden

En 27-årig mand blev natten til tirsdag anholdt og sigtet for at have overfaldet to mænd i nattelivet i Aarhus

To mænd blev natten til tirsdag overfaldet ud fra en beværtning på Frederiksgade i Aarhus C.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Politiet fandt den ene mand - en 36-årig - liggende på jorden med flere buler og blod i ansigtet. Den anden - en 29-årig - forklarede, at de var blevet slået ned af en anden mand efter nogle uoverenstemmelser.

Politiet rykkede ud klokken 03.45 på baggrund af en anmeldelse om, at flere personer var oppe at slås. Da de kom frem, var slagsmålet overstået.

Kvinde prøvede at hjælpe

Ud fra vidneforklaringer på stedet fandt politiet frem til en potentiel gerningsperson, en 27-årig mand. Han forsøgte først at flygte, da han så politiet, men blev indhentet, lagt i håndjern og sigtet for grov vold - blandt andet ved at have slået og sparket mændene i hovedet, så de kortvarigt mistede bevidstheden.

Under anholdelsen forstyrrede en 18-årig kvinde gentagne gange politiets arbejde ved at råbe af betjentene, mens hun forsøgte at hjælpe den 27-årige mand fri.

Derfor blev hun til sidst også anholdt og sigtet for at forstyrre den offentligt orden.