Busbrand var test: Ville hærge landet med brande og terror

Da en bus blev brændt af på Amager, var det starten på en omfattende terror-efterforskning, hvor der nu er rejst tiltale mod to mænd og en kvinde for at planlægge bombeterror

En voldsom brand i en bus på Bøjlevej ved Amager Strandvej var led i en større plan om at hærge Danmark med påsatte brande.

Det mener politiet og PET, og to nu terror-tiltalte mænd på 23 og 22 år - der ifølge politiet planlagde at sprænge en eller flere bomber med sprængstoffet TATP - er derfor også tiltalt for at have sat ild til bussen med benzin natten til 18.