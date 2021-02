Buschauffør sendt på hospitalet: Bad passagerer bruge mundbind

En passager blev voldsomt aggressiv, da han fik at vide, at han skulle bruge mundbind og betale for at køre med bus

En buschauffør endte på hospitalet efter at være blevet overfaldet af tre mænd, der ikke kunne lide beskeden om, at de skulle bruge mundbind og købe billet for at køre med bussen.

Det skriver JydskeVestkysten.

Forinden havde den ene af de tre mænd begået et røveri i Dagli'Brugsen i Højer. Her havde han skjult flere spiritusflasker under tøjet, og da kassemedarbejderen konfronterede ham, kom han med verbale trusler, før han stak af.

Flere vidner så kort efter røveren med to andre mænd med indkøbskurve fra Dagli'Brugsen, og det fik politiet til at lede efter tre personer.

Chauffør sparket og slået

Klokken 15 tikkede der en anmeldelse ind om, at en 71-årig buschauffør var blevet overfaldet på Papegøjevej i Tønder. Signalementet på overfaldsmændene passede på de tre efterlyste mænd.

- Buschaufføren havde gjort dem opmærksom på, at de skulle have mundbind på, og at man skal betale for at køre med en rutebil, og så er der en af dem, der er meget aggressiv over for ham, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Efter flere slag og spark i hovedet, måtte buschaufføren på hospitalet. Han er uden for livsfare.

De to sager skabte et større politiopbud i Tønder torsdag eftermiddag, og klokken 16 lykkedes det politiet at finde de tre gerningsmænd samt flere tyvekoster.

De tre mænd på henholdsvis 23, 23 og 51 år er alle fra Island. Ingen af dem har fast bopæl i Danmark.