Busgarage i flammer

En voldsom brand hærgede natten til torsdag en busgarage i Glostrup. Branden er under kontrol, men bygningen stod ikke til at redde

Natten til torsdag måtte politiet og brandvæsenet rykker ud til en voldsom brand på Naverland i Glostrup.

Her stod en busgarage i store flammer.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Flammerne havde virkelig fat i busgaragen hos Kelio på Naverland i Glostrup. Foto: Kenneth Meyer

- Vi blev kaldt til en brand klokken 01.33 på Naverland, hvor en busgarage var i brand. Stedet stod ikke til at redde, og brandvæsenet er nu i gang med en kontrolleret nedbrændning.

Politiet oplyser, at en person måtte sendes til tjek efter branden, men vedkommende skulle allerede været udskrevet igen.

Københavns Vestegns Politi og eksperterne er nu i gang med at undersøge, hvordan branden er opstået.

- Men det et fortsat for tidligt at sige noget om, siger Toben Wittendorff til Ekstra Bladet.

Se flere billeder herunder: