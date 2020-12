Butikstyv blev til røver: Må tilbringe julen bag tremmer

En 41-årig polak må tilbringe julen bag tremmer, fordi han lillejuleaften begik et butikstyveri i Netto i Teglporten i Birkerød, der ifølge sigtelsen udviklede sig til et røveri.

Dermed må han forudse, at straffen kan ændre sig fra en bøde for butikstyveri til tre-fem måneders fængsel for røveri.

Retten i Hillerød varetægtsfængslede i dag den 41-årige i fire uger, fordi der er risiko for, at han ellers vil unddrage sig retsforfølgningen. Han forklarede i retten, at han for tiden boede på et hostel og ellers ernærer sig ved forskellige vikarjobs.

- Det er en dum måde at tilbringe julen på, siger anklager Robert Hansen, Nordsjællands politi.

Personalet i Netto holdt øje med polakken, da han kom ind i butikken lillejuleaften klokken 15.50. De ansatte havde nemlig mistanke om, at han tidligere havde stjålet i butikken uden at blive nappet.

Den 41-årige tog to indkøbsposer og fyldte dem med en guldøl, et par breezers og chokolade til en samlet pris på cirka 800 kr. og ville forlade butikken uden at betale, da en butiksvagt forsøgte at holde ham tilbage.

- Han blev så slået med de fyldte indkøbsposer. En breezer blev knust, og det kom til tumult. I første omgang opgav butiksvagten at tilbageholde ham, men den 41-årige smed indkøbsposerne fra sig tog vagten så fat i ham igen og et par Netto-ansatte kom til hjælp. Så gav han op, fortæller anklager Robert Hansen, Nordsjællands politi.

Butiksvagten kom til skade med sin ene hånd under tumulten i butikken. Politiet blev tilkaldt og polakken anholdt.