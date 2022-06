Butikstyv fik straksdom: Jeg er ked af det og flov

Der var kort proces, da en polsk statsborger blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København og sigtet for butikstyveri i Føtex på Frederikssundsvej.

Han blev snuppet med et par Philips hovedtelefoner og 22 gavekort til en samlet værdi af 9199 kroner i en såkaldt russerpose, der er isoleret, så tyvekoster kan smugles ud af butikken, uden at alarmerne går.

Han erkendte på stedet, og hans forsvarer Henrik Stagetorn oplyste, at hans klient ønskede en straksdom.

Den sigtede er 45 år, skaldet og iført sort lynlås-jakke, posede grålige bukser og sorte Nike sko.

Han forklarede via tolk, at han var beruset og gik i Føtex, hvor han puttede ting i russerposen, gik ud af butikken og blev tilbageholdt af politiet.

Anklageren spurgte, hvad det var hans hensigt at gøre med tingene.

- Jeg husker faktisk ikke så meget. Det kan godt være, at der er nogen, der har fået mig overtalt til at stjæle disse genstande, sagde han.

Han forklarede, at han havde været i Danmark i tre måneder, men hverken havde familie her eller et fast sted at bo.

Planen var at arbejde i byggebranchen.

- Alt gik i den rigtige retning til at starte med, indtil jeg blev snydt. Jeg arbejdede, men fik ikke udbetalt min løn. Den var meningen, at jeg skulle have de penge med hjem til Polen, forklarede han.

Inden dommen blev afsagt, blev han spurgt, om han havde noget at tilføje:

- Nej, der er ikke så meget at fortælle. Sket er sket. Jeg husker ikke så meget. Jeg er ked af det og flov over det, der er sket, sagde han.

Dommeren idømte ham 30 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år. Han har ingen forstraffe i Danmark.

Dommen blev modtaget på stedet.

