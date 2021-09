Butikstyv taget med 750 gram hash på sig

Også en almindelig chipsindpakning med et skjult rum spillede en rolle i den bizarre anholdelsessag

Fælden klappede for en butikstyv på mere end en måde, da han torsdag aften blev anholdt for rapserier i et supermarked i Aalborg.

Han blev holdt tilbage af en butiksvagt, og da politibetjente nåede frem, fik de sig noget af en overraskelse, som Nordjyllands Politi beskriver i døgnrapporten.

Butikstyven krøb hurtigt til korset og fortalte, at han havde hash i sin taske, da politiet skulle til at visitere ham og tasken. Og det må man sige, han havde.

Da politiet åbnede tasken ramte en 'kraftig stank af hash' dem, og de fandt hele 749,71 gram hash sammen med seks mobiltelefoner og en bærbar computer i mandens taske.

Skjulte kontanter

Politiet beskriver også, hvordan manden også havde en ganske almindelig chips-indpakning i tasken. Men ved nærmere eftersyn opdagede de, at indpakningen havde et hemmeligt rum med 'et større kontantbeløb'.

De mange mobiltelefoner, hashen og kontanterne var nok til, at manden, oveni sigtelsen for butikstyveri, fik sig en sigtelse for salg af narkotika med i købet.

Den sigtede kan nu se frem til et retsligt efterspil, skriver politiet.