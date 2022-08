By i chok: Undersøger potentiel sammenhæng

Der hersker fortvivlelse og choktilstand i New Mexicos største by, Albuquerque.

For fjerde gang inden for et år er en muslim blevet dræbt i den amerikanske delstat.

Politichefen fra Albuquerque, Harold Medina, har bekræftet, at en 'ung mand fra det muslimske miljø er blevet dræbt'. Drabet fandt sted fredag aften lokal tid.

Offerets navn og de nærmere omstændigheder omkring drabet blev ikke offentliggjort. Men i de tre forgangne drab var der tale om ofre, som blev overrasket og skudt uden advarsel. Det har politiet oplyst.

Harold Medina siger, at drabet kan have forbindelse til de tidligere tre.

Delstatens guvernør, Michelle Lujan Grisham, kalder rækken af drab 'målrettede'.

En af de dræbte, 41-årige Aftab Hussein, blev begravet fredag, efter at han blev fundet skuddræbt i Albuquerque. Foto: Chancey Bush/Ritzau Scanpix

Etnicitet og religion

Ifølge politiet blev de tidligere tre muslimer dræbt netop på grund af deres etnicitet og religion.

Michelle Lujan Grisham, har sørget for, at der bliver indsat ekstra politi i Albuquerque for at efterforske drabene. Det skriver hun på det sociale medie Twitter.

- De målrettede drab på Albuquerques muslimske beboere vækker vrede og er fuldstændigt uacceptable, skriver Grisham.

To af de dræbte muslimske mænd, som døde i juni og august, kom i den samme moské. I den forbindelse sagde politiet, at der var en 'kraftig sandsynlighed for', at drabene på dem hang sammen med drabet på en afghansk immigrant i november sidste år.

Den ene var 27-årige Muhammad Afzaal Hussain, som arbejdede som byplanlægger i byen Espanola. Han blev skudt mandag uden for sit hjem. Den anden var 41-årige Aftab Hussein, som blev fundet skuddræbt i nærheden af Albuquerques internationale distrikt.

New Mexicos politi får blandt andet hjælp fra det amerikanske forbundspoliti, FBI, i efterforskningen. Også en række andre politienheder er inde over sagen.

