Bygning tæt på at styrte sammen

En beboelsesejendom på Østergade 57 i det centrale Esbjerg var tæt på at styrte helt sammen tirsdag formiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Det er noget gravearbejde der har fået ejendommen til at falde delvist sammen, oplyser kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel fra Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Der er ikke nogen, der er kommet til skade under hændelsen.

Slog pludselig revner

Det var ifølge JydskeVestkysten en beboer på førstesalen der opdagede, at bygningen pludselig begyndte at slå revner. Vedkommende havde angiveligt flygtet ud i opgangen og råbt til de andre beboere, at de skulle se at komme ud.

Umiddelbart efter styrtede dele af gavlen sammen, og blottede hele stuen til en af lejlighederne.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser ydermere til Ekstra Bladet, at de hurtigt kom til stedet, og ligeledes valgte at evakuere nabobygningen af frygt for, at den også skulle styrte sammen.

- Vi valgte at evakuere nabobygningen for en sikkerheds skyld, men de beboere kunne efterfølgende vende trygt tilbage, da vi vurderede, at der ingen fare på færde var, siger kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel til Ekstra Bladet.