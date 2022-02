Bygningsbrand i Holte: Giv plads

Nordsjællands Politi er natten til tirsdag til stede ved en bygningsbrand på Øverødvej i Holte.

Det oplyser de på Twitter.

Her opfordrer politiet desuden omkringboende til at give plads til myndighederne, så de kan gøre deres arbejde.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet har være i kontakt med Nordsjællands Politi, som på nuværende tidspunkt ikke har yderligere.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er kørt fire ambulancer fra stedet, og at der stadig holder to.

Opdateres...