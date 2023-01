Byret slår alarm om endnu længere ventetider

Landets største domstol varsler endnu længere ventetider.

Københavns Byret oplyser fredag, at der er indført et ansættelsesstop, og der er udsigt til 'en væsentlig reduktion af rettens aktiviteter'.

Det skriver byretten i en pressemeddelelse på hjemmesiden. Årsagen er et 'større underskud på budgettet' og bevillingsforholdene.

Allerede i dag har byretten lange berammelsestider. Det forventes, at en række sager, der allerede er fastlagt datoer for, skal omberammes til 2024 eller senere.

I pressemeddelelsen siger retspræsident Nikolaj Aarø-Hansen, at det er 'rigtig ærgerligt', at der er udsigt til voksende bunker af ikke-afgjorte sager.

- Det betyder jo, at borgerne kommer til at vente endnu længere på en afgørelse - og på at komme videre i deres liv.

Annonce:

- Det er særligt ærgerligt for de borgere, vi kommer til at skuffe, fordi deres sager må omberammes, som følge af at vi ikke længere har det samme antal ansatte, udtaler Nikolaj Aarø-Hansen.

Fra årsskiftet er der mellem 20 og 25 procent færre dommerfuldmægtige og retsassessorer. Desuden står retten til at miste en dommerstilling i foråret.

Retspræsidenten siger, at han håber på at få tilført flere ressourcer, så yderligere besparelser kan undgås, og så de nødvendige medarbejdere kan blive ansat.

- Men det vil under alle omstændigheder tage noget tid. Vi ved desværre også, at det kommer til at tage betydeligt længere tid at nedbringe bunkerne end at opbygge dem, udtaler han.

For godt et år siden sagde den daværende justitsminister Nick Hækkerup (S), at en af de vigtigste opgaver på hans bord var at sikre en 'solid flerårsaftale for domstolene'.

Annonce:

Hans afløser frem til folketingsvalget, Mattias Tesfaye (S), meddelte dog i efteråret, at der ikke kom en hurtig aftale. I stedet blev et udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam som formand nedsat. Opgaven er at se på mulige forenklinger.

Gennem de senere år har politiske flertal øget bevillingerne til politi og anklagemyndighed. Resultatet er, at der er blevet rejst langt flere sager. Men domstolene har ikke fået et tilsvarende løft og kan slet ikke følge med. Problemet har været kendt længe.

Varetægtsfanger har topprioritet

Ekstra Bladet har spurgt Københavns Byret om den længere sagsbehandlingstid får betydning for de mennesker, der i forvejen sidder varetægtsfængslet længe og venter på at få afgjort deres straffesag. Men det afviser administationschef ved byretten, Michael Villemoss Larsen.

Annonce:

- Varetægtsarrestanter har i forvejen topprioritet. De er ikke dømt endnu, og deres sager ligger, som noget af det første. Men det går ud over alt muligt andet, og konsekvensen er, at flere af de ikke hastende sager bliver skubbet længere og længere ud i tiden. Det er ikke en ønskelig situation.

Michael Villemoss Larsen forklarer, at før coronaen var behandlingstiden cirka fire måneder på en ganske almindelig sag, 'hvor der ikke var noget særligt'.

- Så kom vi op på et år og fire måneder, og det kan vi ikke følge med i nu med den her situation. Så vi arbejder op mod, at der kan være halvanden måske to års ventetid på en ganske almindelig ikke-hastende sag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til seneste afsnit af kriminalmagasinet Afhørt om skuddrab på en rocker og nøgenhacking i politiet