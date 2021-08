Byret stiller pengekrav i sag om stop for byggeri på Amager Fælled

Amager Fælleds Venner skal stille en sikkerhed på to millioner kroner, før byretten vil nedlægge forbud mod fortsættelse af byggeriet.

Det fremgår af rettens afgørelse tirsdag.

Foreningen skal stille sikkerheden senest tirsdag i den kommende uge. Hvis det sker, nedlægges forbuddet.

Sagen angår byggeplanerne på Amager Fælled.

To nævn - Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet - bestemte tidligere på sommeren, at en klage over Københavns Kommunes afgørelser i sagen skulle have opsættende virkning.

Det skyldes usikkerhed om, hvorvidt hensynet til arten stor vandsalamander er blevet tilstrækkelig tilgodeset.

Klagen til nævnene kom fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Amager Fælleds Venner.

Men da byggeriet fortsatte på trods af nævnenes afgørelse, gik foreningen til Københavns Byret for at få nedlagt et forbud.