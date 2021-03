Byret vil fængsle Sanjay Shah i sag om udbytteskat

De to påståede hovedmænd i affæren om svindel med udbytteskat skal varetægtsfængsles. Det har Retten i Glostrup besluttet onsdag.

Mistanken mod mændene er begrundet. Og der er også grund til at tro, at de ikke vil møde op til den kommende straffesag, fastslår en dommer.

De britiske statsborgere Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson befinder sig i henholdsvis Dubai og Storbritannien.

Tiltalen handler om, at de skal have suget godt ni milliarder kroner ud af statskassen, da de begik bedrageri med hensyn til refusion af udbytteskat. Shah beskrives som hovedmand, mens den anden var hjælperen.

Bagmandspolitiet har fået medhold i sin påstand om varetægtsfængsling in absentia. En kendelse er første skridt i en proces om udlevering.

- De skal fremstilles i retten inden for 24 timer, når de er blevet indbragt til landet, siger dommer Nanna Blach i retsmødet.

Hvornår det eventuelt kan ske, er det dog helt umuligt at spå om

På stedet kærer de tiltaltes forsvarere nemlig afgørelsen til Østre Landsret. Dette skridt får opsættende virkning på grund af 'sagens helt særlige karakter', beslutter dommeren.

Konsekvensen heraf er, at Bagmandspolitiet ikke straks kan gå i gang med udleveringsprocessen.

Imidlertid er der ingen tegn på, at Mark Patterson har forsøgt at stikke af eller ikke har til hensigt at møde op til den kommende straffesag. Sådan lyder det fra hans forsvarer, advokat Henrik Stagetorn, i retsmødet.

- Der er ingen unddragelsesadfærd, siger han.

Det er meget sjældent, at der sker varetægtsfængsling i sager om grov økonomisk kriminalitet. Derfor er spørgsmålet ifølge forsvareren principielt.

Bagmandspolitiets anklager, specialanklager Marie Tullin, bad om, at appellen til landsretten ikke skulle tillægges opsættende virkning - men det var altså forgæves.

I øvrigt kommer det frem ved afsigelsen af kendelsen, at dommer Nanna Blach ikke har ønsket at tage stilling til, om sagens beviser er så stærke, at man kan fastslå, at mistanken er særligt bestyrket.

Hun har nøjedes med at vurdere, at der en begrundet mistanke. De to mænd nægter sig skyldige.