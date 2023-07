Byret vil holde sag mod tidligere spionchef hemmelig

Retten i Lyngby beslutter fredag, at straffesagen mod den tidligere spionchef Lars Findsen skal behandles bag lukkede døre.

Afgørelsen kommer knapt to uger efter Højesterets opsigtsvækkende afgørelse i en straffesag mod en tidligere ansat i PET, der er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt.

Landets øverste domstol bestemte, at denne sag skal behandles for åbne døre. Anklagemyndigheden havde brugt alt for generelle argumenter. Det gjorde, at domstolen ikke kunne udøve sin funktion som kontrollant.

Men dommeren i Retten i Lyngby siger i forbindelse med fredagens afgørelse, at situationen er forskellig i de to sager.

I sagen mod Lars Findsen har anklagemyndigheden nemlig fremlagt konkrete oplysninger om, hvorfor åbne døre under sagen vil kunne skade landets forhold til fremmede magter.

De angår blandt andet skadevirkning i forhold til 'konkret udenlandsk samarbejdspartner,' lyder det ved kendelsens afsigelse.

Lars Findsens forsvarer kærer på stedet afgørelsen til Østre Landsret.

Den 58-årige jurist er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder. Blandt andet skal han have delt hemmeligheder med sin mor, en tidligere rigspolitichef og to journalister.

Han nægter sig skyldig.