Byttede stjålne varer til kontanter

Det var ikke en helt almindelig torsdag eftermiddag i dagligvareforretningen Meny på Ordrupvej i Charlottenlund.

Her havde butikken nemlig besøg af en tyv, som tog alternative midler i brug.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Fik kontanter

Tyven var inde i forretningen, hvor han tog to culottestege under armen.

I stedet for at betale oppe ved kassen, fortalte han kassemedarbejderen, at han havde en aftale med slagteren om, at han kunne returnere stegene.

Det lykkedes ham at slippe afsted med løgnen, og han fik derfor kontante i bytte for de stjålne goder.

Da manden tilsyneladende endnu ikke er i politiets varetægt, bringer de et signalement af ham, som kan læses i nedenstående faktaboks.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.