Café holdt åben: Mænd gemte sig i skab

I forsøget på at undgå en bøde for at bryde forsamlingsforbuddet gemte fem mænd sig i et skab, da politiet torsdag aften kom på besøg i en café i Brabrand

Her var ni mænd i alderen 28 til 51 år samlet, da en patrulje troppede op klokken 21.55. Betjentene havde studset over, at der holdt flere biler ved caféen, og selvom der var rullet gardiner for vinduerne, kunne de høre stemmer indenfor. De bankede på den låste dør, og efter noget tid blev der åbnet.

Indenfor var der fire personer, men efter at have kigget sig lidt omkring fandt politiet yderligere fem mænd, der altså havde skjult sig.

Alle ni blev sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet. Desuden blev ejeren sigtet for at have åbnet caféen. Han kan formentlig se frem til en bøde på 10.000 kroner.

Politiet fandt også både hash og kokainrester, som blev beslaglagt. Det var dog ikke muligt at finde ud af, hvem stofferne tilhørte.