Cafékæde politianmeldt

Den populære cafékæde Original Coffee, der har i alt 11 forretninger rundt omkring i København, er blevet politianmeldt, fordi kæden har nægtet at tage imod kontanter.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Ifølge betalingsloven skal en virksomhed som udgangspunkt tage imod kontanter mellem 06.00 og 22.00.

Flere kunder har derfor klaget til Forbrugerombudsmanden, fordi de blev afvist ved kassen hos Original Coffee blandt andet med begrundelsen om, at caféen ikke havde byttepenge, og at caféen ikke modtog kontanter på grund af risikoen for indbrud.

Som udgangspunkt skal alle tage imod kontant betaling, medmindre der kun er selvbetjening, eller man handler på nettet. Virksomheder kan ikke tilsidesætte kontantreglen af frygt for indbrud, corona eller af andre årsager, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Kæden blev politianmeldt i december 2021, og har siden oplyst, at de nu vil tage imod kontanter.

I 2021 politianmeldte Forbrugerombudsmanedn også en burgerkæde og en isbutik for at at overtræde betalingsloven, fordi de heller ikke ville modtage kontanter. Her var det også kunder, der havde klaget.

Original Coffee kan blive straffet med en bøde for overtrædelsen.