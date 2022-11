'Catfishede' som teenager: Idømt 26 års fængsel

En 26-årig engelsk mand skal ind og bure i 26 år for pædofili, efter at have udgivet sig for at være en teenagedreng for at lokke unge piger til at udføre seksuelle tjenester til egen nydelse

Piger helt ned til 12 års alderen var i sigtekornet for den 26-årige engelske pædofilidømte Jordan Croft, der afpressede sine unge ofre til at gøre, hvad han bedte om.

Det lykkedes Croft at catfishe sine ofre, fordi han først udgav sig for at være en teenagedreng på et chatfora. Her blev han først venner med sine ofre, før han fik piger og kvinder til at sende nøgenbilleder, som gjorde, at han havde magten over dem.

Det skriver Daily Mail.

Lewes Crown Court i Essex idømte manden til 26 års fængsel.

26-årige Croft erkendte sig skyldig 65 forhold mod 26 ofre i alderen 22 og helt ned til 12-års alderen.

Den pædofili dømte gerningsmand tvang sine ofre til at indgå en verbal kontrakt, der via videooptagelse bandt ofrene til at være hans personlige seksuelle slaver.

Derfra fik han ofrene til at sende billede- og videooptagelser af sig selv, hvor de udførte handlinger af seksuel og nedværdigende karakter. Fra hver video en af ofrene sendte, skulle den næste være af mere intens grad. Og i visse tilfælde krævede Croft, at ofrene skulle misbruge sig selv eller sende optagelser af, at de gik på toilettet.

Hvis ikke ofrene opfyldte hans seksueller ønsker eller bad om at blive frigjort af deres seksuelle kontrakt, ville den pædofilidømte udpensle eventuelle straffe eller true med at fremvise nogle af de eksplicitte billeder, han havde i arsenalet, på de sociale medier eller til ofrenes familier.

Efterforskere af sagen kunne spore sig frem til, at Croft havde gjort brug af mindst 20 onlineprofiler på fire forskellige samtaleplatforme.