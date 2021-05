Centralt torv afspærret: Undersøger mistænkeligt forhold

Hvad det præcist drejer sig om, oplyste politiet ikke, da Ekstra Bladet forsøgte at få en kommentar

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Tirsdag aften er dele af det centrale Horsens spærret af, da politiet undersøger et mistænkeligt forhold.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Hvad det præcist drejer sig om, oplyser politiet ikke.

De skriver videre i tweetet, at der ikke er fare for omkringboende.

Et øjenvidne fortæller til Ekstra Bladet, at politiet går rundt med hunde og kigger under de parkerede biler.

- Jeg kan ikke sige noget

Ekstra Bladet var kort efter klokken 21.00 i kontakt med Sydøstjyllands Politi.

Her lød det fra vagtchefen til samtlige af Ekstra Bladets spørgsmål:

- Jeg kan ikke sige noget lige nu.

Poltiet er massivt til stede. Foto: Local Eyes

Horsens Folkeblad har været til stede omkring Nørretorv i Horsens, hvor der er afspærret. Lokalmediet beretter, at der holder en sort BMW, hvor indmaden til fordøren øjensynligt er revet ud.

BMW'en ses på billedet neden for:

Foto: LocalEyes

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Opdateres ...