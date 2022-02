Champagne fyldt med MDMA forgiftede otte

Få minutter efter otte venner havde poppet en flaske champagne på restauranten La Vita, faldt de alle om.

De var mødtes for at fejre, at den ene havde medvirket i tv-programmet 'Take me out', hvor 30 kvinder kæmper om deltagernes gunst.

Men den tre liter store champagne, som ifølge et restaurantchefen blev åbnet foran gæsterne ved bordet, rapporterer et lokalmedie, indeholdte angiveligt uanede mængder af stoffet MDMA - også kendt som ecstasy.

Kort efter vennegruppen havde skålet i det første glas, faldt de alle sammen om på restaurantens gulv i byen Weiden i Bayern.

En 52-årig mand mistede livet næsten omgående, siger mandens bror til Bild.

- Min bror kravlede på toilettet efter at have drukket og ser ud til at være død på stedet. Deltageren fra tv-programmet var også hårdt ramt og blev bragt til hospitalet, og det samme var værtinden, siger han til mediet.

1000 gange normal dosis

Ifølge Bild indeholdt flasken omkring 1000 gange så meget MDMA som en 'normal' dosis.

Oplysningerne kommer fra kilder i politiet, der dog ikke har bekræftet oplysningerne officielt.

Ifølge øjenvidner var champagnen lyslilla i farven, og ikke gennemsigtig eller bleggul som sædvanligt.

Det tyske kriminalpoliti har nedsat en særlig gruppe, der skal undersøge, hvordan stoffet endte i flasken, og hvem der har puttet det i. Begge dele er endnu uklart.

En talsperson for politiet oplyser til mediet Bayerischer Rundfunk, at politiet arbejder ud fra en formodning om uagtsomt manddrab, men de efterforsker stadig bredt.

De syv overlevende blev ifølge medier og øjenvidner svært dårlige. Deres munde skummede og flere fik anfald.

Ifølge Bild er en af dem, en kvinde, i kritisk tilstand, ligesom flere andre er eller har været i fare for at dø som følge af den voldsomme forgiftning.