Charlottes morder idømt forvaring

Er dømt for et brutalt drab på 58-årige Charlotte Asperud

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): 56-årige Timo Juutilainen Nellemose er idømt forvaring for drabet på lægen Charlotte Asperud.

Hun var værgeløs, da hun blev slået ihjel midt om natten i sit hjem i Tisvildeleje 30. april 2019, da Timo Juutilainen Nellemose brød ind i hendes hus, sparkede hendes låste soveværelsesdør op og slog hende gentagne gange i hovedet med et koben, så hun senere afgik ved døden.

Skyldig i manddrab

Anklageren havde i sin strafprocedure argumenteret for forvaring, alternativt ikke under 14 års fængsel.

Hun anførte, at det kun var 'idømmelse af forvaring, der kan udgøre et værn mod tiltaltes farlighed'.

Hun pegede på karakteren af drabet, der var planlagt og begået i vrede over en episode fem år tidligere mod en person, som han ikke kendte, der var læge, og som havde behandlet ham kortvarigt.

Forinden havde Timo Nellemoses forsvarer Karoline Normann fokuseret sin strafprocedure på at argumentere mod forvaring. Hun mente, at en tidsbestemt straf på ikke over 13 års fængsel var passende.

Hun sagde, at hendes klient var 'ulykkelig' over Charlotte Asperuds død, og han har selv i en personundersøgelse sagt, at han var 'fuld af fortrydelse'.

- Det har aldrig være hans tanke. Det kommer han til at leve med resten af sit liv. Men han skal jo have den rigtige sanktion. Han står til at få en lang tidsbestemt straf. Forvaring er ikke nødvendigt, sagde hun.

I konklusionen fra Retspsykiatrisk Klinik fremgår det, at de ikke mener, at forvaring er påkrævet, men Retslægerådet, der er en højere instans, der dog ikke selv har mødt den tiltalte, vurderer, at forvaring er nødvendig for at imødegå hans farlighed.