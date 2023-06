Chat fældede narkosælger: Idømt 12 års fængsel

I Retten i Aarhus blev en 28-årig mand onsdag idømt 12 års ubetinget fængsel for narkosalg.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelese.

'Den 28-årige har haft en fremtrædende rolle i et kriminelt netværk, der har solgt hård narkotika til et større antal aftagere. Dommen er et udtryk for, at der har været tale om meget organiseret salg af store mængder narko,' siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

Manden er dømt for at have planlagt videresalg af mindst 45 kilo kokain.

Det foregik i en længere periode op til marts 2021.

Krypteret chattjeneste

Politiet kom på sporet af den 28-årige og et narkonetværk i forbindelse med ransagningen af en 29-årig mands bopæl i Aarhus.

Her fandt politiet flere kilo kokain og et par hundredtusinde kroner i kontanter, og efterfølgende fik politiet adgang til den 29-åriges telefon og dermed hans beskeder, der var sendt via en krypteret chattjeneste.

'Med hjælp fra fransk politi fik Østjyllands Politi mulighed for at læse beskederne på den krypterede chat, og via dem kunne efterforskerne se, at den 28-årige havde været særdeles aktiv i netværket,' oplyser politiet.

Den 29-årige blev idømt 15 års fængsel i oktober 2022.

Anholdt

Ransagningen af den 29-åriges bolig fandt sted i foråret 2021. I november samme år klappede fælden for den 28-årige, der nu har fået en fængselsdom på 12 år.

I forbindelse med anholdelsen fandt politiet 32 kilo hash, som han også er dømt for at ville sælge videre.

Dog er det kokain-delen, der udløser flere års fængsel.

Den 28-årige mand erkendte og modtog dommen.

En række af sager

De to mænd er ikke de eneste, der har modtaget hårde straffe i narkosager.

26. maj blev en 30-årig idømt 14 års fængsel for sin rolle i en større narkosag, 16. juni fik en 31-årig narkobagmand 15 års fængsel og 19. juni fik to mænd samlet 15 års fængsel. Det er blot nogle af dem.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan HA-rockere bl.a. smuglede stoffer til Danmark. Du kan læse om nogle af de centrale personer her.