Chauffør dømt for at køre fra døende mand uden at hjælpe

Det endte tragisk, da en 54-årig chauffør kørte en 72-årig mand hjem fra Hvidovre Hospital i december sidste år.

Den ældre mand faldt om på vejen op til sin og hustruens fælles lejlighed. Men i stedet for at sikre sig, at han fik tilstrækkelig hjælp, kørte chaufføren fra stedet.

Tirsdag er der faldet dom i sagen ved Retten i Glostrup. Chaufføren er dømt for at efterlade manden i hjælpeløs tilstand.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Dommen er tre måneders betinget fængsel med vilkår om 80 timers samfundstjeneste.

Retten vurderede, at chaufføren overtrådte en paragraf om at forlade en person i hjælpeløs tilstand, der er i ens varetægt.

Manden faldt om på vejen op til sin lejlighed. Han var bevidstløs og havde tydelige vejrtrækningsproblemer.

Chaufføren overlod det til mandens hustru at ringe 112. Den ældre mand var død en halv time senere, da ambulancelægen ikke kunne redde hans liv.

- Dette er en sag, der reelt kun har tabere – men jeg er tilfreds med, at chaufføren er blevet dømt i henhold til anklageskriftet, siger anklagerfuldmægtig Anna Winkel efter afgørelsen.

Anklageren ville dog også have manden frakendt retten til udøve erhvervsmæssig personbefordring. Det valgte retten ikke at gøre.

- Retten har lagt afgørende vægt på, at han forinden har været chauffør i en årrække uden problemer, siger Anna Winkel til Ritzau.

Hun fortæller, at afgørelsen om retten til at arbejde som chauffør, overrasker hende.

Den 54-årige mand har valgt at modtage dommen. Anklageren har 14 dage til sammen med statsadvokaten at beslutte om, man vil anke dommen til landsretten.

- Nu må vi se, når vi får dommen, om det er noget, vi skal tale med statsadvokaten om, siger anklageren.