Chauffører sov fra million-kup på rastepladser

Mens chaufførerne sov i deres kabiner, brød et hold professionelle tyve ind i parkerede lastbiler på rastepladser langs motorvejene på Sjælland og tømte lastbilerne for varer til millioner af kroner.

Først rekognoscerede tyvene mod lastbilerne, typisk om natten eller tidligt om morgenen, og skar et 'kig-hul' ind til lasten for at se, om den var værd at stjæle. Så blev medskyldige tilkaldt i varebiler, og der blev skåret et stort hul i presenningen og varerne flyttet over i varebilerne.

Tyvegodset blev kørt til lejede lagerrum i lagerhoteller som Pelican Self Storage eller Shurgard, hvorfra varerne senere blev distribueret og solgt blandt andet til udlandet.

Fem østeuropæiske mænd blev i fredags dømt for 'organiserede, omfattende og systematiske tyverier' fra lastbiler i perioden fra januar 2020 og til september 2021, hvor Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi fik sat en stopper for tyvebanden. Tre af de dømte stammer fra Kosovo, mens de to andre er fra Kroatien og Sverige.

Udvist for bestandigt

Den længste straf fik den 37-årige Liridon Latifi fra Kosovo, som er bosat i Danmark. Retten i Nykøbing Falster idømte ham tre års fængsel. Den 39-årige Muhamet Visoka, der også er fra Kosovo, fik to års fængsel og begge blev udvist af Danmark for bestandigt. De to har anket til frifindelse.

To dømte fik hver halvandet års fængsel, mens den sidste fik et år og tre måneder. De tre blev også udvist, men ikke for bestandigt.

Ifølge anklageskriftet løb tyverierne op i mindst 6,4 millioner kr. 10 andre gange skar banden lastbiler op, men der var ikke noget i lasten, som de gad at stjæle.

Banden var meget alsidig i valget af tyvekoster. De stjal alt fra legetøj til el-værktøj, Nicotin tyggegummi, støvsugere, Whisky, 602 par Ecco-sko og 6912 dåser med Redbull.

Det største udbytte var, ifølge tiltalen, computer-hardware fra Cisco til godt 2,4 millioner kr. Fem paller med 522 par Nike sko løb op i 678.000 kr. og 128 Espresso-maskiner kostede 674.000 kr.

Eftersøgt

En sjette person er stadig eftersøgt til sagen.

Under efterforskningen brugte politiet observationer, sporede bandens biler og foretog hemmelige ransagninger.

Ved en hemmelig ransagning af et lagerrum hos Shurgard på Bjørnbaksvej i Kastrup fandt politiet 30. august sidste år 1576 flasker whisky, hovedparten af et parti på 293 kasser whisky med seks flasker i hver, som var stjålet fra en lastbil på p-pladsen ved Q8 på Storebæltsvej i Korsør små to uger tidligere.

Tyverierne skete på rastepladser og p-pladser for lastbiler langs motorvejsnettet på Sjælland og Lolland-Falster og i et tilfælde i Jylland.