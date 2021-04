Chauffører tiltalt for fusk med førerkort: Kan ende bag tremmer

Sydøstjyllands Politi mener, at fire chauffører - herunder en vognmand - skal have en fængselsstraf for at have snydt med førerkort og overtrådt hviletidsreglerne gentagne gange.

I en sag med i alt 738 overtrædelser er et fynsk vognmandsselskab, vognmanden og tre chauffører således tiltalt, oplyser specialanklager Pernille Moesborg.

Hun vil nedlægge påstand om frihedsstraf - altså fængselsstraf.

Sagen drejer sig om to ejere af de misbrugte førerkort og to chauffører for vognmandsselskabet - den ene er vognmanden - som har brugt førerkortene.

- Der er tale om rigtig mange gange, hvor det er brugt, og dermed også rigtig mange overtrædelser, siger specialanklageren.

Anklager mener, at det er en overtrædelse af straffelovens paragraf 174, der omhandler personfalsk. Kortene er brugt til at skjule overtrædelser af hviletidsreglerne, lyder det.

Retssagerne vil blive ført som fire domsmandssager, hvor chaufførerne kan straffes med fængsel, mens sagen mod selskabet bag afgøres uden domsmænd. Den kommer altså til at dreje sig om, hvorvidt selskabet skal straffes med bøde.

- Vognmandsselskabet har et objektivt ansvar for de overtrædelser, som førerne laver, siger Pernille Moesborg.

Det er Sydøstjyllands Politi og Tungvogncenter Syd, som varetager den operative kontrol af tunge køretøjer, der har efterforsket vognmandsselskabet igennem længere tid.

Tungvogncenter Syd skal blandt andet kontrollere køre- og hviletid. Det ligger hos Sydøstjyllands Politi og dækker også Fyns Politi.

Sagen afventer berammelse i Retten i Odense.