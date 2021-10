Chef for butikscenter: - Vi råber vagt i gevær

Butikscentret Vollsmose Torv huser en ubehagelig adfærd, der gør, at chefen for centret ikke kan afvise, at man kan blive nødt til at lukke midlertidigt

Utryghedsskabende adfærd og konflikter har gjort, at færre borgere har lyst til at besøge butikscentret Vollsmose Torv.

Det mener Søren Dollerup, der er drifts- og udviklingsdirektør hos Dan Mark Ejendomme, som ejer centret. Og han kan ikke afvise, at en midlertidig lukning af centret kan blive nødvendig.

Han fortæller, at de oplever en 'utilsigtet adfærd, som er svær at styre lokalt', og derfor har de bedt myndighederne om hjælp. Han fortæller, at de ser en stigende voldsparathed i centret, og at det skaber utryghed for de kunder, der gerne vil kunne komme og handle i fred og ro.

- Det er jo både butikkerne i centret, som reagerer på det, men det er også lokalbefolkningen, der reagerer på det. Så det er jo helt åbenlyst, at der er nogen, som aktivt fravælger at tage herop, fordi man ikke bryder sig om at komme her, siger han.

Ifølge fyens.dk, der har talt med sekretariatschef i SSP Odense, er der tale om to slags problemer i centret. Det ene er, at der er en eskalerende konflikt mellem to kriminelle grupperinger, hvor den ene har base i Vollsmose. Det andet problem er 'uopdragne unge,' der ikke viser respekt for omgivelserne, og som dermed kan være med til at sprede utryghed.

I butikscentret kan man både finde grønthandlere, slagter, boligbutikker og restauranter. Foto: Anders Brohus

Vigtigt med et center

- Jeg kan forstå, at en af de ting, der har været oppe at vende, har været, at man i sidste ende må lukke centret midlertidigt, hvis ikke der gøres noget. Hvad tænker du, at det vil kunne gøre?

- Det er der vel ikke nogen, der kan forudsige, hvad det vil gøre. Men pointen er, at vi har brug for, at der tages en stillingtagen til, om man vil værne om det her center. Og det er selvfølgelig myndighederne, men det er også lokalbefolkningen, siger Søren Dollerup.

Han fortæller, at de hos Dan Mark Ejendomme ser det som en af deres opgaver, at beboerne i lokalområdet har adgang til nogle faciliteter, de har lyst til at benytte sig af.

- Vollsmose er i en kæmpe forandringsproces, og det skaber nogle frustrationer og utryghed blandt rigtig mange borgere herude. Derfor er det endnu mere vigtigt i den her tid, at vi har et center, hvor man kan komme ned og have sin daglige gang, og hvor tingene er, som de plejer. Det er den situation, vi ikke kan opretholde, og det er derfor, vi råber vagt i gevær.

- Det er ærgerligt, at de få skal ødelægge det for de mange.

Utryghedsskabende adfærd

Politikommissær hos Fyns Politi Bjarne Puggaard fortæller til Ekstra Bladet, at han håber, at problemet kan løses, uden en lukning af centret bliver nødvendig.

- Jeg ville synes, det var rigtig trist for området, hvis man ikke havde centret og den mulighed, de lokale har, og det samlingssted, det nu engang er. Og det mener jeg jo i bund og grund, vi alle sammen - både borgere og brugere og myndigheder sammen må stå til mål for, at det skal bevares.

Derfor har Fyns Politi besluttet at være mere synlige i centeret, i håb om at det vil skabe mere tryghed. Bjarne Puggaard fortæller, at der har været nogle episoder med håndgemæng og slagsmål, men understreger, at det hverken er noget, der sker hver eller hver anden uge.

- Hvis man er i grupperinger, der søger sammen i centret, tror jeg godt, at det kan godt give en utryghed hos nogen. Men det er ikke sikkert, at det er det signal, man vil sende som gruppe. Men nu har man valgt at snakke om det og se på problemet.

Bjarne Puggaard kan ikke sige noget om, om færre borgere vælger at besøge centeret, fordi de er utrygge.